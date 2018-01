Léo Santana pede desculpas após interromper show no ES para bater boca com fã

O cantor Léo Santana divulgou vídeo nesta terça-feira, 16, pedindo desculpas aos fãs por ter interrompido show realizado no último sábado, 13, em Guarapari, no Espírito Santo, para bater boca com um fã na plateia que o estava provocando com xingamentos e gestos obscenos.

“Eu queria me desculpar sobre o modo como agi em relação ao rapaz que me faltou com respeito, com gestos obscenos. Eu tentei levar o show, poderia contornar a situação de uma forma mais suave. E eu sou homem antes de um artista, sou ser humano. Agi de forma errada, na adrenalina, no impulso”, disse Léo, que também prometeu voltar à cidade para realizar novo show.

Durante a apresentação, o músico baiano se irritou com provocações e gestos obscenos que teriam vindo do público, parou a apresentação e começou a bater boca com a plateia, especificamente um rapaz. “Me respeite, seu vagabundo. Venha aqui em cima falar”, esbravejou o cantor.