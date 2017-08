Larissa Manoela imita Anitta dançando ‘Paradinha’ em supermercado

A atriz Larissa Manoela publicou um vídeo em que aparece dançando a música “Paradinha”, de Anitta, ao lado de um amigo no corredor de um supermercado, na última sexta-feira, 11.

Aos 16 anos, ela tentou emendar a coreografia e o rebolado da funkeira na publicação que foi feita no Instagram Stories. Assim como no vídeo, o clipe de Anitta tem como cenário um mercadinho no exterior.

Vários de seus fãs adoraram o resultado.