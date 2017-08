Larissa Manoela e Thomaz Costa terminam o namoro

O namoro de Larissa Manoela e Thomaz Costa chegou ao fim. Nesta quarta-feira, 9, o ator publicou em seu Instagram uma foto dos dois, em que conta que a relação dos dois agora é apenas amizade.

Na legenda, ele afirma que o término ocorreu por telefone. “Vivemos ótimos momentos mas também tivemos alguns desentendimentos, como todos os casais têm. Mas eu decidi parar, olhar para a situação e tomei a atitude de ligar para ela e falar que seríamos mais felizes como amigos, como sempre fomos, e ela concordou”, escreveu o ator.

LEIA TAMBÉM: Dudu Camargo irá processar jovem que o acusou de relacionamento abusivo

O casal se conheceu em 2013, durante as gravações da novela Carrossel. Poucos meses depois, ela anunciou o término do relacionamento. No ano passado, a atriz começou a namorar com o também ator João Guilherme, mas os dois terminaram em dezembro. Na época, Larissa chegou a comparar o término ao fim do casamento entre Angelina Jolie e Brad Pitt.