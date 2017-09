Kylie Jenner revela por que ela faz preenchimento labial

Porém, no último episódio do reality show ‘The Life Of Kylie’, finalmente a jovem falou sobre por que decidiu começar a fazer preenchimento nos lábios quando tinha apenas 16 anos, explicando que é insegura com eles desde a época que deu seu primeiro beijo.

Essa foi a segunda vez que Kylie falou sobre o procedimento estético do qual é adepta. Em um episódio do reality show ‘Keeping Up With The Kardashians’ de 2015, ela admitiu ter preenchimento, mas sem dar detalhes.