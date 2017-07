Jurados iniciam avaliação das obras

Os trabalhos inscritos no 44º Salão Internacional de Humor de Piracicaba começam a ser avaliados neste fim de semana. Entre sábado (29) e domingo (30), o júri avaliará 2.985 obras, enviados por 560 artistas, de 57 nacionalidades. As obras ainda passarão por uma segunda avaliação no próximo dia 19 de agosto, e os eleitos poderão ser conferidos a partir do dia 26 de agosto no Armazém 14A do Engenho Central, em Piracicaba, com entrada gratuita. Foto: Elena Ospina

O júri de seleção é integrado pelos cartunistas William Hussar, seis vezes premiado pelo evento, Junião e Orlando Pedroso, pelo professor do curso de publicidade, propaganda e criação da Universidade Presbiteriana Mackenzie Ricardo Morellato, pelo caricaturista Baptistão, pela ilustradora Maria Eugênia e pela produtora cultural Ana Helena Curti.

Trump. O Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico de Piracicaba), responsável pela organização do evento, adiantou que entre as obras enviadas em 2017, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump foi um dos mais retratados em charges e caricaturas. A realidade dos refugiados em países do Oriente também teve destaque entre os trabalhos enviados. Já entre as temáticas nacionais, os escândalos na corrupção e as operações da Polícia Federal, como Carne Fraca e Lava Jato, foram inspiração de vários artistas.