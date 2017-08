Jovens podem se inscrever em 15 cursos gratuitos de formação cultural

No Ginásio Poliesportivo Victor Savala, há cursos de artes para crianças, balé iniciação, canto coral, capoeira, dança de salão, dança do ventre, fotografia e edição digital, grafiti, rádio na internet, teatro iniciação e violão. O Ginásio está localizado na rua Aguinaldo Gomes Cardoso, 500, Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Jovens com interesse em se desenvolverem na área cultural têm a oportunidade de se inscrever em um dos 15 cursos livres gratuitos oferecidos pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer da Prefeitura de Hortolândia. Os cursos serão ministrados no Ginásio Poliesportivo Victor Savala, Setor Cultural “Arlindo Zadi”, no Centro Cultural “Inês Aparecida da Silva Afonso, Escola de Artes e Instituto Federal de São Paulo.

O Centro Cultural “Inês Aparecida da Silva Afonso – Escola de Artes Augusto Boal recebe inscrição para os cursos de Iniciação Artística nas áreas de artes para crianças, balé iniciação, copeira, dança de rua, dança de ventre, dança contemporânea, fotografia e edição digital, grafitti, jazz, musicalização infantil e teatro iniciação. O endereço do Centro é rua Casemiro de Abreu, s/n, no Jardim Amanda.

Haverá também vagas para cursos de Iniciação Artística e Esportiva no Setor Cultural “Arlindo Zadi” nas áreas de canto coral, caratê, dança sertaneja, dança de salão, dança de ventre, judô, pilates, violão e zumba. O espaço está localizado na rua Graciliano Ramos, 280, no Jardim Amanda,

No Instituto Federal de São Paulo, situado na Avenida Thereza Ana Cecon Breda, s/n, Vila São Pedro, serão disponibilizados cursos nas áreas: agência de notícia, teatro do oprimido e dança de rua.

O candidato deverá comparecer em um dos quatro espaços, onde sua disciplina será realizada, com cópia de RG (caso for menor, a cópia do RG da mãe ou responsável deverá ser apresentada), cópia de comprovante de residência e uma foto 3×4. A idade mínima para poder participar dos cursos é de 5 anos, dependendo da área escolhida pelo aluno. As matrículas podem ser efetuadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e, das 13h às 17h.