Jovens de Sumaré realizam ‘ocupações’ artísticas em diversas áreas

Multifacetada. É assim que tem se apresentado a nova cultura de Sumaré que, de pouquinho em pouquinho, tem (re)experimentado as mais diversas formas de expressão artística: poesia, teatro, dança, música popular, grafite, fotografia, desenho, dentre tantas outras. O “resgate” parte da iniciativa dos próprios jovens sumareenses como o coletivo Mais Arte, formado por cinco amigos, todos moradores da cidade: Bruna Cardoso, Gustavo Silva, Luan Felipe, Murilo Micheleto e Sidnei Miadaira.

“A gente sentiu falta de eventos, de espaços onde a gente pudesse mostrar nosso trabalho e reunir outros artistas, foi aí que nasceu o coletivo [associação de pessoas com interesses em comum]”, explica um dos membros do grupo, o músico Sidnei Miadaira, 24. O nome não foi por acaso: “Chama Mais Arte porque é justamente o que a gente vem mostrar e agregar”, explica.

Foto: Sara Coutinho / Divulgação

E foi num domingo de 2014, quase que de improviso, que aconteceu o primeiro Sarau Mais Arte. Dentre as atividades havia exposição de fotografias, esquetes teatrais, espaço para declamação de poesias, música, malabaris e oficina para confecção de filtro de sonho. O evento aconteceu no QG da turma, o Bar do Jacaré, próximo ao cemitério.