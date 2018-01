José Loreto afirma ter ‘sintomas’ de gestação: ‘Me sinto grávido’

Durante participação dançante no programa “Encontro com Fátima” desta sexta-feira, 12, o ator José Loreto falou a respeito da gravidez de sua mulher, a atriz Débora Nascimento, e revelou que também se sente ‘grávido’. Foto: Divulgação

“Olha, o sintoma começou que eu engordei risos. Mas eu senti. Nos primeiros três meses eu dava uma enjoada também. Às vezes parecia que meus hormônios ficavam iguais aos dela. Eu senti uma gravidez por osmose”, contou.

LEIA TAMBÉM: Sandy rebate internauta que criticou sua maquiagem

Em seguida, concluiu: “A gente fica muito próximo, eu fico sugando todas as informações dela, e ela vem cheia de conteúdo tão legal, me impregna tanto que eu realmente tive vários sintomas, como se eu fosse um homem grávido, e eu sou, eu me sinto grávido.”