Jornalista destaca os melhores livros do ano

A repórter Marina Zanaki, do LIBERAL, faz um balanço dos destaques de 2016 na literatura. Entre as obras citadas estão “A Filha Perdida”, de Elena Ferrante, “S”, de J.J. Abrams e Doug Dorst e os relançamentos dos clássicos “Em Busca do Tempo Perdido”, de Marcel Proust e “Um Copo de Cólera”, de Raduan Nassar.

A jornalista comenta as edições e fala um pouco sobre as histórias das obras citadas. “Foi um ano interessante para a literatura, tanto em relação a autores estrangeiros que passaram a ser publicados no Brasil quanto aos próprios autores nacionais, e que pretendo ler mais no ano que vem. Algumas reedições especiais de clássicos chamaram a atenção pelo cuidado e qualidade, e isso é muito legal em um ano que a Cosac Naify, conhecida por suas edições incríveis, fechou as portas”, resume Marina.