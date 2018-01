Joana Balaguer critica funk ‘Que Tiro Foi Esse?’

A atriz Joana Balaguer, conhecida por ter atuado em Malhação nas temporadas de 2005 e 2006, além de outros programas, fez um desabafo em seu Instagram sobre o funk Que Tiro Foi Esse?, de Jojo Toddynho, que acabou viralizando e dividindo opiniões.

Atualmente morando em Portugal, Joana fez um vídeo ressaltando o momento de violência pelo qual o Brasil passa e criticando a presença do tema de tiros em festas infantis e outras ocasiões festivas.

Foto: Divulgação

Posteriormente, ela falou novamente a respeito da polêmica: “Não tenho nada contra a música, muito pelo contrário, acho que a música fica, é viral, é animada, aquela coisa do brasileiro de dançar. Tão me falando que é tiro de amor, tipo que ‘chegou lacrando’, só que o que me incomoda não é nada a música. O que me incomodou foram os vídeos das pessoas fingindo que estão morrendo, levando um tiro.”