Jô Soares lança primeiro volume de sua agitada autobiografia

O humorista e apresentador Jô Soares manteve durante muito tempo um arquivo em seu computador com o nome de BIO – ali, pretendia escrever a sua autobiografia. “Mas o máximo que consegui foi colar um texto que o Millôr Fernandes fez sobre mim e uma ou outra frase”, conta ele, sem esconder a frustração. A virada de jogo ocorreu quando recebeu a visita de Luiz Schwarcz e Matinas Suzuki Jr., da Companhia das Letras – incentivado pela dupla, Jô decidiu fazer a viagem pelo seu tempo, mas desde que acompanhado por Matinas. “Eu me expresso melhor oralmente”, justificou.

Assim, em março, eles começaram a se encontrar no apartamento de Jô, no bairro de Higienópolis, e, depois de 104 encontros (alguns chegaram a beirar três horas) e uma enormidade de material gravado, nasceu O Livro de Jô – Uma Biografia Desautorizada, que a Companhia das Letras acaba de lançar. Trata-se, na verdade, do volume 1. “São tantas as histórias que o livro ficaria com mais de 700 páginas”, conta Matinas, que convenceu Jô a dividir em dois volumes – o próximo deve sair no final de 2018.

De fato, mesmo tratando desde o nascimento do apresentador, em 1938, até o final da década de 1960, o livro é repleto de histórias incríveis, muitas esquecidas e resgatadas graças à prodigiosa memória de Jô e ao afinco de Matinas e sua equipe em pesquisar todos os detalhes. E não foi pouca coisa – perto de completar 80 anos (em 16 de janeiro), José Eugênio Soares não apenas testemunhou momentos determinantes da cultura brasileira como fez parte de boa parte deles. “Sou a soma do que devo aos meus pais, Mercedes e Orlando, e também aos meus amigos”, conta ele. “O livro é fruto do conjunto desses encontros.”