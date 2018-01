Jane Fonda revela que tirou tumor cancerígeno dos lábios

Durante eventos para promover a nova temporada da série “Grace and Frankie”, que estreia na Netflix no próximo dia 19 de janeiro, a atriz Jane Fonda apareceu com curativos na boca e revelou que recentemente tirou um tumor cancerígeno dos seus lábios.

Jane Fonda também fez post no Instagram junto com Lily Tomlin, coprotagonista da série com ela, fazendo graça da situação. “Com Lily em Nova York. Eu descobri uma forma sagaz de esconder os curativos no meu lábio por conta da remoção de um câncer”, escreveu na legenda. Na foto, ela aparece ao lado de Lily sorrindo, mas tampando a boca com uma das mãos.