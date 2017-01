Jaden Smith desabafa após ser reprovado em exame para tirar carta de motorista

O filho de Will Smith, Jaden, ficou muito abalado após ser reprovado no teste para tirar a carta de motorista e fez um desabafo em suas redes sociais. Ele postou um vídeo fazendo um depoimento emocionado sobre mudanças na sua vida.

“Vai ser muito engraçado contar para o meu pai que falhei mais uma vez”, disse o jovem ator no vídeo postado no Stories do Instagram. Pouco tempo depois, ele apagou a publicação.

“Sigam o coração de vocês, sabem o que eu estou dizendo? Faça exatamente o que você quer fazer, seja quem você quer ser, eu estou para me mudar de Los Angeles, há muitas coisas ruins aqui. Crie a vida que você quer para si mesmo. Não tente ser outra pessoa, e é difícil, nestes dias, criar a vida que você quer porque não há ninguém apoiando a criatividade dos jovens. Nada nessa vida faz sentido”, disse nos vídeos posteriores, também deletados.

Alguns fãs gravaram o desabafo de Jaden e postaram nas redes sociais.