Ivete Sangalo diz na TV que quer ter mais um filho

Ivete Sangalo confidenciou que pretende ter um segundo filho no programa “Encontro”, da TV Globo, desta segunda-feira, 9. Segundo a cantora, os planos de engravidar foram temporariamente adiados por causa do aumento de casos de zika vírus no Brasil nos últimos anos, mas eles devem ser retomados em breve, pois Marcelo, de 6 anos, quer muito ter um irmão ou irmãzinha. Foto: Reprodução

“Nasci para ser mãe. Descobri isso. Mas mosquitinho não quer saber de autógrafo não, quer descer o sarrafo em todo mundo. Então eu fiquei um pouco temerosa com isso, mas é um desejo muito grande”, confidenciou.

LEIA TAMBÉM: Demi Lovato 'nocauteia' Stallone em treino de boxe

A cantora também afirmou que é muito preocupada com o bem-estar do filho e dos sobrinhos, que considera como se fossem filhos. “Eu acho engraçado: eu não saio de casa sem a sacola do ‘e se’: ‘e se chover’, ‘e se sentir fome’, ‘e se sentir sede’, ‘e se quiser tirar o chinelo’. Eu levo tudo na mochila”, comentou.

“Quando a gente tem um filho, a gente assina um contrato. Lê a primeira cláusula: ‘vai ser o maior amor da sua vida’. E você, cego, assina, e não lê o resto: ‘você perderá a sua paz para sempre”, brincou Ivete.