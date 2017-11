Independência da Letônia é celebrada em Nova Odessa

No dia 18 de novembro é celebrado o Dia da Independência da Letônia. Para não deixar a data passar em branco, a Associação Brasileira de Cultura Leta de Nova Odessa promove neste sábado evento no Teatro Municipal Divair Moreira. Na ocasião, haverá apresentação do coral dos descendentes de letos. O evento ocorre às 19h30, com entrada gratuita.

De acordo com Felipe Albrecht, presidente da associação de Nova Odessa, o coral será composto por cerca de 40 pessoas, entre descendentes da cidade e da região. Deverão participar também membros de colônias letas do Sul do Brasil. Eles apresentarão músicas típicas do País europeu. “Essa apresentação já é o começo das comemorações do centenário, no ano que vem, quando ocorrerá um grande festival, com grupos da Letônia e de descendentes de outras cidades do Brasil”, adianta Albrecht.

A Letônia proclamou sua independência em 1918, ao mesmo tempo que proclamou a república. Antes, a área europeia havia sido ocupada por russos, suecos, alemães e polacos. Para que conseguisse o reconhecimento de nação, houve uma batalha sangrenta, e os soldados que deram suas vidas ao País são lembrados com comemoração no dia 11 de novembro.