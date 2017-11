Gus Van Sant ganha homenagem no 25º Mix Brasil

Sucesso de público e crítica nos festivais de Sundance, Berlim e Toronto, Me Chame pelo Seu Nome inaugura nesta quarta, 15 , o 25º Mix Brasil. A sessão para convidados, no Auditório Ibirapuera, será precedida por show aberto, na parte externa da sala, da Liniker e os Caramelows. Na quinta, começa o evento para o público, no Cinesesc. Gus Van Sant é o homenageado deste ano e, além de uma minirretrospectiva, recebe o troféu Ícone Mix. Na sexta, 17, às 11 h, participa da abertura do 2ª Miclab Spcine, na sala Jardel Filho do Centro Cultural São Paulo, num encontro franqueado ao público, mediante inscrição prévia, que será confirmada no site do festival.

O brasileiro Rodrigo Teixeira é um dos produtores, através da RT Features, do filme do italiano Lucca Guadagnino. Me Chame pelo Seu Nome é sobre a atração de um garoto por um erudito norte-americano, amigo de seu pai, que se hospeda na casa da família, numa das regiões mais belas da Itália. Guadagnino esteve no Festival do Rio para promover o filme. Teixeira, sempre a seu lado, está otimista de que Me Chame pelo Seu Nome será indicado para o Oscar – não na categoria de filme estrangeiro, mas entre os nove indicados da categoria principal. Até pela participação de Archie Hammer, Call Me by Your Name é quase todo falado em inglês (e francês). Segundo as especificações da Academia, seria difícil lograr uma vaga na categoria de filme estrangeiro. A Itália indicou La Ciambra, também produzido pela RT (e Martin Scorsese).

Vários filmes indicados por seus países para concorrer a uma vaga no prêmio da Academia estão na seleção deste ano do Mix Brasil. Mas, por mais que o público queira saber de novidades, a homenagem a Van Sant renova o interesse por sua obra. Além de Elefante, de 2003, que recebeu a Palma de Ouro, a retrospectiva vai exibir – Mala Noche, de 1985; Garotos de Programa, 1991; Até as Vaqueiras Ficam Tristes, 1993; Um Sonho Sem Limites, 1995; e Milk: A Voz da Igualdade, 2008.