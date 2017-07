Gucci e Forever 21 travam batalha judicial por causa de listras

A Forever 21 abriu uma ação judicial contra a Gucci na segunda, 26, para se proteger do processo da grife italiana. As marcas travam uma batalha judicial desde dezembro de 2016, quando a companhia de Alessandro Michele entrou na justiça exigindo que a rede de fast fashion retirasse todos os produtos com listras na sequencia de cores azul, vermelha e azul, e verde, vermelha e verde, alegando que esta é uma de suas mais populares marcas registradas.

No documento emitido pela Forever 21, a empresa negou estar cometendo plágio. “Forever 21 não está infringindo nenhuma marca registrada da Gucci”, diz o texto. “Os registros de marca da Gucci relevantes para esta disputa devem ser cancelados. Os pedidos da Gucci não devem ser registrados. Este assunto deve ir a julgamento declarativo.”

