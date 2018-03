Gisele revela bullying e outras intimidades em livro de memórias

Depois de algum mistério, em um post no Instagram, Gisele revelou mais informações sobre seu livro de memórias. Lessons – My Path to a Meaningful Life (Lições – Meu Caminho Para Uma Vida Cheia de Sentido, em tradução livre) tem lançamento nos EUA marcado para 2 de outubro e já está em pré-venda na Amazon. Sem título em português, Lessons também sai no Brasil em outubro, conforme antecipou o E+.

A sinopse do livro indica o que os leitores devem encontrar em suas 256 páginas: um retrato íntimo da “Gisele real”. “Lessons revela a vida intmidade de uma mulher muito pública – uma que vai inspirar mulheres de todas as idades a descobrir seu próprio poder, significado e proposta”, promete.

Entre as novidades da narrativa, a infância nada glamurosa da übermodel, desde que “começou sua jornada no sul do Brasil, onde cresceu dividindo um quarto com as cinco irmãs e sofria bullying dos colegas de classe”.

O começo da carreira, seu estouro no mundo e a vida familiar de hoje também entram na pauta, claro, tendo como pontos destacados seu primeiro desfile o estilista inglês Alexander McQueen, que a projetou no mundo, encerrando a era da modelos de looks excessivamente esquálidos e pálidos, além do conhecido sucesso – “mais de 600 campanhas, 2 mil capas de revistas e 800 desfiles”.

“Animada para dividir com vocês o meu livro. Resgatar algumas histórias que vivi, o que aprendi nestes meus 37 anos, assim como os valores e as ferramentas que me guiaram para chegar onde cheguei tem sido uma experiência profunda e transformadora. Fico feliz em poder compartilhar um pouco desta jornada de altos e baixos que me trouxeram até aqui”, comemora a modelo no Instagram.

Lessons – My Path to a Meaningful Life

Gisele Bündchen

Pré-venda

Amazon (US$ 27, a versão impressa e US$ 9,99 para Kindle)

Brasil (outubro)

editora BestSeller, grupo Record