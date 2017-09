Garbarski e a Alemanha pós-nazista

Tem gente que até hoje considera o fato de Marianne Faithfull não haver recebido o prêmio de melhor atriz por Irina Palm uma das maiores injustiças da história do Festival de Berlim. Nascido na Alemanha e naturalizado belga, Sam Garbarski é o diretor e, segundo a própria definição, o filme é “uma tragicomédia romântica e politicamente incorreta”. Marianne faz a vovó com mãos de fada que se emprega como masturbadora (sim!) numa casa de sexo. Dessa maneira, espera reunir o dinheiro para pagar a cirurgia do neto. Garbarski continua incorreto no novo longa, mas, desta vez, o assunto é mais grave.

Bye Bye Alemanha é sobre um judeu que, em 1946, logo após a guerra, espera reunir dinheiro – sempre ele a impulsionar os personagens do autor – e migrar para os EUA. Em busca do visto, o personagem de Moritz Bleibtreu é investigado por uma agente norte-americana. Há suspeita de que ele tenha sido colaboracionista no campo de extermínio, ao qual conseguiu sobreviver. Nazismo, judeus, Holocausto, humor. Toda essa mistura é delicada, não raro explosiva, ainda mais para quem professa a incorreção como norma, como é o caso de Garbarski.

A vida no mesmo período da Alemanha já foi tema de Christian Petzold em Bárbara, em que Nina Hoss fazia uma plástica e, com a cara transformada, se envolvia com o marido suspeito de havê-la entregue aos nazistas. Agora, no momento em que o tema das migrações causa tumultos diários em toda a Europa, Garbarski talvez surpreenda ao mostrar esses judeus que regressam à Alemanha, que os tratou tão mal.