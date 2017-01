Ganhadora do BBB, Munik lança aplicativo para que fãs interajam com ela por R$ 20

Munik Nunes, vencedora da última edição do Big Brother Brasil, realizada em 2016, lançou um aplicativo com seu próprio nome ao custo de R$ 19,99.

O aplicativo Munik Nunes foi desenvolvido para dar aos fãs acesso a conteúdos exclusivos que incluem fotos e vídeos, além de chat onde é possível interagir com a Munik”, é a descrição do app que consta no Itunes.

Muitos internautas vêm criticando o aplicativo, especialmente por conta de seu preço.