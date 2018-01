Funk que faz apologia ao estupro lidera ranking de músicas virais

A música Surubinha de Leve, do MC Diguinho, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias após internautas apontarem que sua letra faz apologia ao estupro. A faixa tem trechos como “Taca a bebida/ Depois taca a p../ E abandona na rua”. A música chegou a liderar a lista das músicas mais virais do Brasil no Spotify.

De João Pessoa (PB), a internauta Yasmin Formiga criticou de maneira contundente o funk de MC Diguinho. No post, que já teve mais de 85 mil compartilhamentos, ela aparece maquiada como se estivesse marcada por uma surra e um cartaz nas mãos que diz: “Taca a bebida depois taca a pica e abandona na rua”.

