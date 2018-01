Fotógrafa mostra como é viver na ‘pior cidade da Inglaterra’

Uma votação online feita pelo site iLiveHere considerou a cidade de Dover como o pior local para se viver na Inglaterra. Apesar de ter contado com o voto dos moradores das próprias cidades, o resultado dividiu opiniões.

Mais do que isso, ela está longe de ser unanimidade. Pelo menos é o que afirma Arnolda Zar, uma fotógrafa da cidade que não concorda com as críticas feitas ao local onde mora.

