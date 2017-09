Fim de semana com as novidades da novíssima produção italiana

Iniciada na quinta, 31, a Festa 8 1/2 do Cinema Italiano leva a oito cidades brasileiras uma parcela expressiva da produção cinematográfica da Itália. No Brasil, como convidado, Fábio Grassadonia, que codirige (com Antonio Piazza) O Fantasma da Sicília, diz que seu compromisso, como cineasta, não é somente refletir sobre a realidade, mas também formar público.

“O cinema italiano já foi um dos melhores do mundo e hoje, o público, principalmente jovem, é colonizado por Hollywood. É preciso fazer com que os jovens se interessem, de novo, pelo nosso cinema.” O curador da Festa do Cinema Italiano, Stefano Savio, acredita que esse movimento pode se estender ao público brasileiro. “O cinema italiano já foi muito forte no Brasil. Com os distribuidores, organizamos essa mostra de pré-estreias, com filmes que serão lançados no País, justamente para fortalecer uma união meio perdida na atual realidade do mercado. Os filmes espelham a diversidade da produção italiana.

LEIA TAMBÉM: Eliana comemora alta hospitalar com primeira foto da barriga de grávida

Tem filme de autor, comédia, romance, obra de cunho feminista.”

Em São Paulo, as sessões ocorrem no Espaço Itaú Augusta. O Fantasma da Sicília, baseado numa história real que abalou a Itália – o assassinato de um garoto pela máfia, como represália contra seu pai -, passa na segunda. O filme fez sucesso de público e crítica, mais até que o longa de estreia da dupla Grassadonia/Piazza, Salvo, Uma História de Amor. Na segunda, os diretores estarão em São Paulo para se encontrar com o público.