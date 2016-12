Filho da atriz Zsa Zsa Gabor morre uma semana após a mãe

No mesmo dia em que a atriz Zsa Zsa Gabor morreu, 18 de dezembro, seu filho Oliver Prinz von Anhalt, de 45 anos, sofreu um grave acidente de moto e permaneceu em coma até o este domingo, 25, quando não resistiu e morreu, informou o tabloide britânico The Sun.

Filho adotivo de Zsa Zsa e seu marido Frederic Prinz von Anhalt, Oliver sofreu o acidente em Los Angeles e seu pai só ficou sabendo do ocorrido na segunda-feira, 26, quando um legista ligou para dar a notícia da morte.

Marcus, irmão de Oliver, também confirmou a notícia da morte através de sua conta no Instagram, onde ele postou uma foto de Oliver: “Para sempre”.

A atriz húngara Zsa Zsa Gabor morreu aos 99 anos de idade no dia 18 de dezembro, após sofrer um ataque do coração. Ela estava em sua mansão de Bel Air, em Los Angeles.

Zsa Zsa destacou-se em filmes como Moulin Rouge com John Huston e A Marca da Maldade com Orson Welles. Também fez pequenas participações em A Hora do Pesadelo 3 e Corra Que a Polícia Vem aí 2 e ½; na televisão apareceu em produções como Bonanza, Batman e As the World Turns.

