Fifth Harmony explica por que ‘derrubou’ Camila Cabello do palco do VMA

Quem assistiu à performance do Fifth Harmony no Video Music Awards do último domingo, 27, ficou surpreso com a presença de cinco componentes no grupo no início da apresentação. Mas logo nos primeiros segundos do show, uma delas é ‘derrubada’ do palco, algo que muitos entenderam como uma crítica à ex-integrante Camila Cabello, que deixou a banda para seguir carreira solo.

Em entrevista ao programa Good Morning America, do canal ABC, Ally Brooke, uma das cantoras da girl band, disse que aquilo era um recado a todos os haters.

LEIA TAMBÉM: Prince é homenageado pela Pantone com tom de roxo personalizado

“Somos perguntadas o tempo todo se vamos conseguir uma quinta integrante. E nós queríamos mostrar ao mundo, de uma forma artística, que ‘Ei, nós quatro somos o Fifth Harmony’. Estamos mais fortes e melhores que nunca”, declarou Ally Brooke.