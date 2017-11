Festival Mix Brasil, Feira Miolo(s) e outros passeios em SP

Debates, cinema, teatro e música compõem a 25ª edição do Festival Mix Brasil. Liniker e os Caramelows (foto) fazem show gratuito de abertura na 4ª (15), às 16h, no Auditório Ibirapuera. E a 3ª Conferência Internacional SSEX BBOX, no CCSP, reúne ativistas e artistas, que discutem temas como gênero e direitos humanos. 4ª (15) a 26/11. Grátis. Inf.: bit.ly/FestMixBr

Feira Miolo(s)

Na 4ª edição, o evento reúne mais de 150 editoras, coletivos e artistas independentes, além de um ciclo de dez palestras sobre arte gráfica, uma mostra do editor inglês Morris Cox e declamações de poesia. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, metrô Anhangabaú, 3775-0002. Sáb. (11), 11h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/Miolos17

Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto

Com o nome atualizado, o Memorial inaugura exposição permanente sobre o Holocausto, instalada no 3º andar. O espaço inclui colares de pérolas, peças de vestuário e livros que os nazistas queimavam por considerá-los inimigos do regime. R. da Graça, 160, Bom Retiro, 3331-4507. Inauguração: dom. (12), 10h/17h. 10h/17h (6ª, até 15h; fecha sáb. e dom.). Grátis.