Festival em Piracicaba reúne esportes radicais com rock’n’roll

Foto: Acervo Selam / Sesc Verão

Pista de Skate, BMX e rock psicodélico embalam o evento Na Rua Festival neste domingo, em Piracicaba. O evento, que ocorre a partir das 14h, tem entrada gratuita e visa oferecer à população opções de lazer no verão. A realização do evento é do Sesc (Serviço Social do Comércio) da cidade, em parceria com a Casa do Hip Hop de Piracicaba e a Selam (Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras). O festival ocorre na Área de Lazer do Trabalhador Antonio Geraldin, na Rua do Porto.

Além de competição dos esportes de rua, haverá a realização de três shows de rock: Goldenloki, Monstro Amigo e Um Quarto, que ocorrem em paralelo as manobras de skatistas e ciclistas da cidade.

O grupo Goldenloki é formado pelos músicos Otto Dardenne (voz/guitarra elétrica), Christiano Kuntz (guitarra elétrica/voz), Thales Castanheira (guitarra elétrica/sintetizador), Yann Dardenne (baixo/voz) e Leo Arruda (Bateria). A banda está prestes a lançar seu primeiro EP, “Muda”, que apresenta a sonoridade baseada por múltiplos sentimentos.

Já a banda Monstro Amigo toca sonoridade inspirada pelo rock progressivo dos anos 1970, misturando jazz e funk, e com uma “pitada” de brasilidades. O grupo é composto pelos músicos Leonardo Jabba Jabba (baixo), Lukas Pessoa (teclados) e Danilo Frizza (bateria). O conjunto Um Quarto também é influenciado pelo rock setentista, e segue a formação dos clássicos quartetos Black Sabbath e Led Zeppelin. Em vias de lançar seu primeiro álbum. Um quarto é formada por Arthur Amaral (voz), Lucas Cerresi (baixo), Gabriel Dogo (guitarra) e Lucas Valotto (bateria).

ACONTECE: O evento Na Rua Festival ocorre neste domingo, a partir das 14h. A entrada é gratuita. A Área de Lazer do Trabalhador Antonio Geraldin fica na Rua do Porto, s/n, Centro.