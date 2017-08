Festival de Brasília divulga programação da edição 2017

Será uma edição histórica, é o que garante o diretor artístico do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Eduardo Valente, no cargo desde 2015. O festival, que acontecerá entre 15 a 24 de setembro, completa meio século de existência, sendo o mais tradicional e o mais politizado do País.

O número recorde de inscrições (778 filmes, entre longas e curtas) já é uma demonstração do seu prestígio. “Será uma edição orquestrada novamente pelos acontecimentos políticos recentes no Brasil, mas não somente isso, pois os filmes da mostra competitiva instigam outros assuntos e outros olhares que também dizem muito sobre esse Brasil em transe”, revelou Eduardo Valente.

Foram 170 filmes inscritos para mostra competitiva, o mais concorrido de todas as edições. Entre os longas selecionados, o primeiro filme solo de Daniela Thomas, Vazante, parceira de Walter Salles; um dos cineastas da nova geração Ardilei Queirós com Era Uma Vez Brasília (seu filme anterior Branco Sai Preto Fica ganhou o prêmio principal em 2014) e Julia Murat com Pendular. “Por coincidência, os nove filmes selecionados vêm de estados diferentes”, conta Valente.