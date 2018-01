Festas e ensaios de blocos de carnaval começam na capital

O esquenta para o carnaval de rua deste ano começou e os foliões já podem participar de festas e ensaios para conhecer as músicas que serão apresentadas nos desfiles e entrar no clima da folia de rua. Neste final de semana, blocos famosos na capital como o Vai Quem Qué, Confraria do Pasmado, Tarado Ni Você e o Urubó terão eventos. Também haverá festas de estreantes no carnaval paulistano.

Na noite desta sexta-feira (12), o Bloco Gambiarra vai fazer uma apresentação com a participação do cantor Tiago Abravanel a partir das 23 horas. No sábado, será a vez dos ensaios dos blocos Vai Quem Qué e Afro Ilí Obá De Min, este também tem programação para o domingo. O sábado terá a estreia do bloco Cecílias e Buarques.

Em seu quinto ano, o bloco Tarado Ni Você vai realizar uma festa neste sábado para a divulgação do tema de 2018, “Profane”, mas os ingressos se esgotaram rapidamente. “A festa será para em torno de 300, 400 pessoas, mas vendemos 126 ingressos em três horas. Depois, a gente vai fazer um ensaio aberto no dia 25 de janeiro em homenagem ao aniversário da cidade, em um local que ainda será divulgado, e o desfile será no dia 10. Sempre saímos da esquina da (Avenida) Ipiranga com a (Avenida) São João”, diz a agente artística Raphaela Barcalla, fundadora do bloco que, no ano passado, atraiu entre 70 e 80 mil pessoas em seu desfile.