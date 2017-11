Feira de artesanatos AmeriArte ocorre neste sábado

Neste sábado (25) a Praça Comendador Müller recebe mais uma edição da feira de artesãos AmeriArte, das 9h às 14h. Promovida pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana, a feira tem o objetivo de promover a venda de forma regular, garantindo a renda dos artesãos.

Para participar do evento os artesãos precisam de uma carteira credenciada no Estado que permite a venda legal de artesanato nas feiras do município. Para conseguir a carteira, é preciso fazer um curso que é oferecido pelo governo estadual.

Os interessados em participar das feiras devem fazer inscrição com a credencial em mãos, na Sectur, que está localizada nas dependências do Centro de Cultura e Lazer na Avenida Brasil, 1293, no Parque Residencial Nardini. Mais informações podem ser solicitadas pelo número 3408-4800.