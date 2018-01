‘Fechei minha fabriquinha’, revela Angélica ao afirmar não pode mais engravidar

A apresentadora Angélica revelou que não pode mais ter filhos. Ela explicou que fez ligadura das trompas. “Liguei. Estou ligadona”, contou em uma conversa com a cantora Ivete Sangalo, grávida e a poucos meses de dar à luz duas meninas. A entrevista foi divulgada no programa Estrelas, na edição deste sábado, dia 6.

Faustão

A apresentadora esteve ao lado do marido e também apresentador Luciano Huck no Domingão do Faustão neste domingo, 7. Eles participaram da estreia do quadro Divã do Faustão.

LEIA TAMBÉM: Quinze atrações infantis para o fim de semana na cidade

Além da questão política e social, o casal falou abertamente sobre questões íntimas. O público perguntou aos dois se eles se dão “vale night”, e Angélica foi categórica: “Eu hein!”.

Ambos defenderam a confiança entre si. Em outro questionamento da plateia, o casal respondeu o que faz para manter “a pimenta” no casamento, que já tem 14 anos. “Tem que ter um mistério, uma fantasia, tem que se cuidar para o outro”, sugeriu a apresentadora.