Fãs fazem ‘vaquinha’ e homenageiam atrizes que estão saindo de ‘Grey’s Anatomy’

Um grupo de fãs de Grey’s Anatomy fizeram uma “vaquinha” e juntaram mais de US$ 1 mil (cerca de R$ 3,2 mil) para alugar um avião publicitário com uma mensagem homenageando as atrizes Sarah Drew e Jessica Capshaw, que vão deixar a série após o fim da atual temporada.

O avião passou por cima do set de filmagens da produção, em Los Angeles, nesta segunda-feira, 19, e chamou a atenção das atrizes homenageadas. “Meu Deus. Tem um avião com um banner escrito ‘nós amamos Sarah Drew e Jessica Capshaw’ passando agora. Não tenho nem palavras. Nós amamos todos vocês!”, tuitou Jessica, que interpreta a médica Arizona Robbins e está na série há nove anos, desde a quinta temporada.

“Isso é extraordinário. Nós estamos emocionadas. Amamos vocês também”, escreveu Sarah Drew em seu Instagram, onde postou foto da faixa. Ela faz o papel da médica April Kepner e participa de Grey’s Anatomy desde a sexta temporada.