FanFest do YouTube no Rio de Janeiro marca uma nova geração de criadores

Com exceção destes, os youtubers pouco apareceram em uma festa que era dedicada a eles – e na qual os fãs disputaram ingressos para ver seus ídolos, dificilmente reconhecíveis por pessoas com mais de 18 anos.

A festa teve início com a apresentação de Julio Cocielo (Canal Canalha), que fez questão de ressaltar que PC Siqueira não foi convidado, mesmo sendo considerado um dos primeiros youtubers brasileiros. Ao anunciar a primeira apresentação, ele questionou a plateia: “Qual é a primeira pessoa da qual vocês lembram quando pensam em YouTube?”, ao que a plateia respondeu, aos gritos: Felipe Neto. Ou Cocielo não ouviu direito ou simplesmente fingiu, ao chamar Whindersson Nunes ao palco, que fez paródias com Tirulipa.

O YouTube realizou mais uma edição de sua FanFest na última terça-feira, 8, para marcar a inauguração do novo YouTube Space, no Rio de Janeiro. O evento contou com a presença de dezenas de criadores de conteúdo, todos da ‘nova geração’ – aqueles que cunharam o termo ‘youtuber’ no Brasil, como PC Siqueira e Felipe Neto, não compareceram.

Algumas influenciadoras do mundo da moda e beleza, como Nah Cardoso, Taciele Alcolea e Nina Secrets curtiram os shows na área vip e tiraram selfies com os fãs que estavam na grade, mas a maioria dos youtubers apenas circulava pelo lounge reservado a eles e curtiam a festa longe dos fãs, que tinham, eu sua maioria, entre 13 e 17 anos.

Entretanto, os adolescentes que ali estavam puderam curtir apresentações de Nego do Borel, Wesley Safadão e MC Kevinho, além de Sofia e Edu Chociay, dois cantores que fazem sucesso no YouTube com covers de artistas conhecidos.

Em seu show, Nego do Borel fez questão de ressaltar o papel da plataforma em sua carreira: “As pessoas começaram a reconhecer meu trabalho pelo YouTube, eu tenho muito o que agradecer. Eu lembro de quando postava vídeos e via 10, 20 visualizações. E hoje, graças a ajuda de quem me assistiu lá, eu estou aqui”, falou o cantor.

O espaço

O Brasil é o segundo país que mais consome conteúdo no YouTube, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, e, por isso, merecia um espaço de produção de respeito. O YouTube Space do Rio fica na zona portuária e tem mais de 3 mil metros quadrados, e o entusiasmo dos criadores sobre a novidade mostra que o local será bem aproveitado.

“Está tudo muito lindo, achei incrível! A parte de gravação é um sonho, queria muito poder usufruir mais, mas é legal que eles tenham feito esse espaço para a gente produzir conteúdo, tem ferramentas de edição, os melhores equipamentos, espaço para tudo!”, diz Taciele Alcolea.

“É sensacional. Parece Projac mesmo”, disse Lucas Feuerschütte, do canal Luba TV. “Já conversei com o pessoal em Tubarão (SC), cidade onde moro, para virmos aqui mensalmente produzir conteúdo para o canal, porque o espaço é sensacional. É muito parecido com o de Los Angeles”.

O youtuber ainda conta que gostou da escolha do Rio de Janeiro, e não de São Paulo (onde mora a maioria dos grandes youtubers), como sede do segundo maior YouTube Space do mundo. “Eu sempre achei o Rio mais aberto, a galera mais disposta. Em São Paulo, eu sinto que é algo mais empresarial, o Rio é mais criativo”, diz.

Já Christian Figueiredo acredita que o espaço vai ser mais útil para os iniciantes. “Achei o espaço muito legal, foca em produção, dá acesso a coisas que as pessoas não têm no início do canal. Acho que vai profissionalizar os youtubers, é um incentivo legal para os canais que estão começando”, opina.

A youtuber JoutJout falou que o Space do Rio é até melhor que o de Los Angeles, e ressaltou a vista. “Você já viu essa vista? Não dá para dizer que é a melhor coisa, mas a vista é incrível. Ficou muito legal. Cheio de salinhas, deu vontade de gravar coisas na salinha. Mas vamos ver se a vida vai nos deixar gravar”, disse.

Desejos de parceria

Questionado sobre o nível de qualidade dos vídeos brasileiros, Lucas não demonstra modéstia: “Se a gente não está no mesmo nível, está muito perto. Na verdade, acho que estamos até em um nível superior em alguns casos. O conteúdo é muito diferente, o humor é diferente, mas, se não superamos, estamos próximos”. E, por falar em gringos, Lucas conta que deseja gravar um vídeo com PewDiePie, o canal mais seguido do mundo – e que perdeu um contrato milionário com a Disney após publicar um vídeo com conteúdo antissemita.

Além disso, ele ainda conta que está em conversas com Fernanda Souza. “A gente está combinando há muito tempo e não consegue conciliar a agenda”, conta ele, que diz que quer gravar com a atriz “sobre qualquer coisa”. “Eu também gostaria de gravar com Tatá Werneck, sou muito fã dela”.

Já Christian conta que, se pudesse gravar com qualquer pessoa do mundo, escolheria Johnny Depp. “Eu pediria para ele fazer uma tag comigo. Se ele tivesse namorando, eu faria o ‘tira aliança ou não tira’, que eu pergunto para quem ele tiraria a aliança. Se não estivesse, eu falaria sinopses de filmes e ele teria de adivinhar quais filmes são”, deseja ele, que conta que seus vídeos favoritos são os feitos em parceria com amigos.

Taciele, por sua vez, sonha em gravar com a blogueira Chiara Ferragni, criadora do The Blonde Salad, o maior blog de moda do mundo. “Eu sou muito fã dela, foi quem despertou essa vontade muito maior em mim de conquistar meus sonhos, de ir atrás dos meus objetivos, com certeza gravaria com ela. Eu gravaria uma tag sobre sonhos, sobre ir atrás de tudo o que você quer, totalmente um vídeo motivacional”, disse.