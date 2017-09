Exposição resgata ícones da década de 1980

Os anos 1980 estão de volta! Não na moda ou nas séries da Netflix, mas na exposição inédita “De Volta aos Anos 1980”, montada no Galleria Shopping, em Campinas, durante todo o mês de setembro.

A exposição sugere uma viagem à década que mais contribuiu para a cultura pop, não apenas com memórias e coisas protegidas por vidro – claro, esses itens também existem por lá – mas com a interação do público com roupas, música e até brinquedo (gigante) que marcaram esta icônica década.





















“De Volta aos Anos 1980’ é uma mostra interativa para relembrar como era a vida na última década antes do boom da tecnologia e informática como conhecemos hoje. Essa volta ao passado vai despertar boas lembranças em quem vivenciou essa época e despertar a curiosidade dos mais jovens”, afirma o gerente-geral do shopping, Francisco Finocchiaro.