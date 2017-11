Exposição chega a Campinas após passar por países da Europa e Ásia

Mais uma exposição chega ao Shopping Iguatemi Campinas focada nos amantes de Lego da região. Após a passagem da mostra internacional “The Art of the Brick”, o estabelecimento recebe um dos maiores eventos do mundo para apaixonados pelas peças de montar, a “BrickLive”. A atração pode ser visitada até o próximo dia 10 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 11h às 21h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 22h. Por motivos de segurança, crianças menores de 12 anos devem comparecer acompanhadas dos responsáveis legais, e menores de 18 meses não podem interagir com as instalações. Foto: Divulgação

Na “BrickLive”, os visitantes podem literalmente mergulhar, montar e brincar com mais de seis milhões de peças Lego, distribuídas em 20 áreas temáticas. O público também poderá conferir esculturas criadas com as peças. Entre os destaques está o espaço Lego Star Wars, que remete à franquia cinematográfica, onde é possível criar naves espaciais, e o Ninjago, que também ganhou versão aos cinemas, que equivale a uma cidade ninja com edifícios orientais e barcos.

Na área Lego Minecraft, o público pode interagir com o famoso jogo eletrônico, e a sessão Lego Duplo atende às crianças mais novas, com idade entre 18 meses e quatro anos, já que nesta parte da “BrickLive” as peças são o dobro das originais, facilitando a interação das crianças com os objetos e suas montagens.