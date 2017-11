Eventos culturais em Americana marcam o Dia da Consciência Negra

Foto: Fábio Motta - Estadão Conteúdo

O dia 20 de novembro foi escolhido para celebrar o Dia da Consciência Negra pois relembra a morte de Zumbi dos Palmares, que ocorreu em 1665. Ele foi um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Em 2003, o Dia da Consciência Negra foi incluído no calendário nacional, visando cativar ações em busca da igualdade racial e reflexões sobre as consequências do racismo na sociedade brasileira. No estado de São Paulo, não há lei estadual que determine o feriado de 20 de novembro, no entanto, a data é lembrada em mais de 100 cidades. Em Americana, após polêmica na Câmara Municipal, o feriado será celebrado todo terceiro domingo do mês.

A Praça Tiradentes recebe das 15h às 22h o evento “Black Mob”, com atrações que remetem às diversas vertentes da cultura negra. Haverá aula de zumba, break, capoeira, baile charme, live paiting, comidas baianas, entre outras atividades. Segundo o organizador, Ronaldo Britto, o evento já estava marcado para ocorrer antes das mudanças votadas pela Câmara. Seu objetivo é promover atrações diferenciadas, para todas as idades, e também explorando o espaço público. “O evento está de portas abertas também para o que quiserem contribuir com seus trabalhos”, ressaltou ao LIBERAL. A Prefeitura de Americana é uma das apoiadoras da ação. A Praça Tiradentes fica na Avenida Bandeirantes, 2.100, Colina.

Pixinguinha. No período da noite, às 19h30, a Orquestra Sinfônica de Americana apresenta concerto gratuito na Paróquia Bom Jesus. O programa, além de incluir obras dos europeus Georg Friedrich Handel (1685-1759) e Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), será composto por temas de Milton Nascimento, Pixinguinha, Ari Barroso, e por clássicos do blues norte-americano. “Não poderíamos deixar de participar da celebração pela Consciência Negra, tão importante em nosso País, e o faremos homenageando grandes artistas que desde há muito contribuíram e vêm contribuindo para trazer à luz muitos dos aspectos, ainda hoje discutidos, das nossas relações sociais e culturais e seus condicionantes históricos, utilizando para isso a linguagem da beleza”, justifica o regente Álvaro Peterlevitz. A Paróquia Bom Jesus fica na Rua Vital Brasil, 260, Girassol. Informações no 3601-4554.