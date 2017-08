Evento itinerante do canal Discovery Kids chega a Santa Bárbara

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe a partir desta terça-feira (8) o evento itinerante do canal Discovery Kids, intitulado Amigos da Cidade. O circuito com quatro áreas inspiradas nos personagens da programação do canal estará até o dia 27 de agosto na Entrada A do centro comercial. A participação é gratuita e indicada para crianças com até 8 anos de idade, sempre acompanhadas pelos pais.

O personagem Doki estará na atração nas sextas, sábado e domingo, durante o período do evento, para tirar fotos com a garotada. A proposta das atividades é levar as crianças a interagir de forma lúdica com o cenário atual da mobilidade urbana, explorando as opções de locomoção, a pé, de bicicleta, de trem ou de carro, contribuindo para o desenvolvimento dos pequenos.

O circuito Amigos da Cidade começa em um ônibus cenográfico, posicionado no hall de entrada do espaço, onde as crianças e os adultos esperam sua vez de entrar na cidade. Na sequência, os pequenos seguem para um jardim, inspirado na série “Insectóides”, no qual todos os elementos são muito maiores do que eles.