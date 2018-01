Escola de Música disponibiliza formulários de inscrição para 2018

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, por meio da Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, disponibilizou os formulários de inscrição para o Processo Seletivo 2018. O download do arquivo deve ser feito por meio da página no Facebook .

Musicalização Infantil – 07 a 08 anos – quarta-feira, às 15h30

Musicalização Infantil – 07 a 08 anos – quinta-feira, às 9h30

Coral Infantil – 08 a 12 anos – quinta-feira, às 9h

Coral Infantil – 08 a 12 anos – segunda-feira, às 16h

Flauta-Doce – 09 a 12 anos – terça-feira, às 14h

Flauta-Doce – 09 a 12 anos – quarta-feira, às 9h30

Teoria Iniciante – 09 e 10 anos – terça-feira, às 15h30

Teoria Iniciante – 09 e 10 anos – terça-feira, às 8h

Teoria Iniciante – a partir de 18 anos – quarta-feira, às 19h30

Teoria Iniciante – 13 a 17 anos – segunda-feira, às 14h

Para os cursos de Coral Infantil, os documentos necessários são:

· 2 fotos 3×4;

· Cópia do RG ou certidão de nascimento;

· Cópia do comprovante de residência;

Para os demais cursos, os documentos necessários são:

· Preenchimento da ficha de inscrição;

· Menores de 18 anos devem estar acompanhados por pai/mãe ou responsável legal;

O resultado do teste será divulgado em 19 de fevereiro, no Mural da Escola de Música. Os aprovados no processo seletivo devem realizar as matrículas no período de 19 a 22 de fevereiro, com os seguintes documentos:

· 2 fotos 3×4;

· Cópia do RG ou da certidão de nascimento;

· Cópia do comprovante de residência;

O teste de proficiência será feito em duas etapas (para quem já tem conhecimento musical):

· Teoria musical: 08/02/2018

· Percepção musical: 09/02/2018

Seguem os links para download das fichas:

Secretaria de Cultura e Turismo – Escola Municipal de Música “Heitor Villa-Lobos”, ficha de Inscrição para Processo Seletivo – Coral Infantil Villa Lobos – 08 a 12 anos, ficha de Inscrição para Processo Seletivo – Projeto Musicalização Infantil – 07 a 08 anos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3408 4800. A Escola Municipal de Música fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer) – Avenida Brasil, 1293, no Parque Residencial Nardini.