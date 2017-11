Escola Jonas Côrrea realiza mostra cultural neste sábado

A Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Jonas Côrrea de Arruda Filho, na Vila Margarida, realiza neste sábado a 1ª Mostra Cultural, entre 9h e 12h. A previsão é que duas mil pessoas, entre comunidade e alunos, participem do evento. O objetivo da mostra é apresentar à comunidade o resultado dos conhecimentos produzidos na escola durante este ano.

“É uma mostra do que realizamos com os alunos em 2017. Faremos apresentações de como foram desenvolvidos os projetos, dos trabalhos em grupo, das pesquisas, da cidadania, etc.”, explicou a diretora do Jonas, Edemárcia Freitas. Foto: Divulgação

O evento será o produto final de um projeto, que envolveu professores, funcionários e famílias. “Por meio dessa integração, foi possível transmitir e compartilhar conhecimentos, interagir socialmente e resgatar valores tão importantes para o presente e o futuro de nossos educandos”, comentou Edemárcia.