Entrevistada dorme durante programa e cai em pegadinha de apresentadores

Durante um programa ao vivo na Espanha, o ‘La Tarde, Aquí y Ahora’, uma das entrevistadas pegou no sono. Heloisa queria arrumar um parceiro amoroso e, enquanto os outros participantes relatavam suas histórias, ela adormeceu.

Ao perceber o que tinha acontecido, o apresentador Juan y Medio decidiu fazer uma brincadeira com a participante. As luzes se apagaram e uma canção de ninar começou a tocar ao fundo. Além disso, o apresentador também pediu para que a plateia não fizesse barulhos e aplaudisse de forma silenciosa, isto é, balançando as mãos.

Em seguida, a outra apresentadora, Eva Ruiz, entrou no estúdio para acordar Heloisa e dizer que o programa havia terminado. A idosa, assustada, afirmou que não tinha conseguido dormir na noite anterior e, por isso, tomou pastilhas para estimular o sono. Depois, Juan y Medio entrou no estúdio, brincou com ela e retomou o programa.