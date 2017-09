Em Santa Bárbara, feijoada com Fundo de Quintal neste sábado promete clima familiar

Foto: Divulgação

O grupo Fundo de Quintal se apresenta neste sábado, em Santa Bárbara d’Oeste, como parte da programação da 5ª edição da Feijoada Dona Beleza, que acontece na Chácara Recanto Colibri, a partir do 12h. Além dos artistas cariocas, o grupo Mesa de Bar, de Campinas, e o DJ Faion, de Americana, vão transformar a tarde numa verdadeira roda de samba.

De acordo com Thiago Mutti, um dos organizadores, a ideia é reunir amigos e famílias para uma tarde de alegria. “Planejamos com muito carinho todos aproveitar, desde a galera mais jovem que quer curtir e dançar, até as famílias”, disse.

Os ingressos para o evento custam de R$ 25 a R$ 70. A Chácara Recanto Colibri fica na Estrada Rural, s/n, no bairro Toledinho. Informações pelo telefone 3629-5340.