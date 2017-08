Em nova música, Taylor Swift diz que ‘a antiga Taylor está morta’

Na madrugada desta sexta-feira, 25, Taylor Swift lançou sua nova música, “Look What You Made Me Do”, primeiro single do álbum “Reputation”, que será lançado no dia 10 de novembro. Mas como estamos falando de Taylor, cada detalhe da música pode ter um significado.

Chama a atenção na música o trecho “I’m sorry, the old Taylor can’t come to the phone right now. Why? Oh ‘cause she’s dead!” ou “desculpe, a antiga Taylor não pode atender ao telefone agora. Por quê? Ah, porque ela está morta”, em tradução livre.

Alguns fãs ainda especulam que a música tenha uma indireta para Kanye West. Nos versos “I don’t like your little games/ Don’t like your tilted stage/ The role you made me play/ Of the fool /No, I don’t like you” ou “Eu não gosto de seus joguinhos/ Não gosto de seu palco inclinado/ O papel de boba que você me fez fazer/ Não, eu não gosto de você”. Em sua última turnê, West utilizou um palco inclinado.