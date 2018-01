Em meio a escândalos, inicia temporada de prêmios

A festa – transmitida no Brasil pelo canal por assinatura TNT a partir das 23h – terá o comando do ator e comediante norte-americano Seth Meyers, mas o protagonismo deve ser dos protestos e dos discursos firmes. É o primeiro grande encontro das figuras mais importantes do mercado do cinema – e da TV -, com a chance de alcançar milhões de televisores ao redor do mundo. Essa chance não deve, nem vai, ser desperdiçada. O Globo de Ouro de 2018 não será como do ano anterior. A começar pela iniciativa Times Up, que pede às mulheres para vestirem preto na cerimônia. Foto: Divulgação

Há quem aponte o estrondo do filme Mulher-Maravilha como o pontapé de tudo isso que se vê em Hollywood – uma super-heroína, enfim, ocupou o lugar central nos grandes pôsteres espalhados pela Times Square. Outros vão direto na fonte, nas primeiras acusações de assédio sexual contra o superprodutor Harvey Weinstein, responsável por dar força a mulheres e homens – principalmente elas – para expor o que há de sórdido nesse show biz. Há muito a ser feito, é verdade, mas o sangue dos abusadores – metaforicamente falando, é claro – já escorre pela calçada da fama e fez tremer a estrutura do letreiro mais famoso do mundo. A cerimônia de entrega do Globo de Ouro, realizada neste domingo, 7, contudo, é o início desse novo momento.

É o ano em que as injustiças tentam ser equilibradas. Embora Corra! concorra na esdrúxula categoria de “musical e comédia”, o filme coloca o dedo em uma ferida ainda aberta no mundo e nos Estados Unidos, a segregação racial. Alternando entre ironia e o preconceito escancarado, o longa de Jordan Peele é uma fantasia tão real que atormenta. No lado dos filmes classificados como drama, Me Chame Pelo Seu Nome levanta a questão do amor entre dois rapazes de maneira sublime e delicada – o Globo, contudo, deve ficar com os figurões The Post – A Guerra Secreta, de Steven Spielberg e estrelado por Meryl Streep e Tom Hanks, ou Dunkirk, o épico de guerra de Christopher Nolan.

Tormenta mental também produz a série The Handmaids Tale, baseada no romance O Conto da Aia, de Margaret Atwood, a verdadeira bicho-papão dessa temporada de premiações, quando o assunto for TV. Nesse futuro distópico, as mulheres ainda férteis são poucas e são usadas exclusivamente para reprodução. O mundo vive em um regime totalitarista, de extremismos religiosos e agressões contra as mulheres. Um mundo no qual não houve tempo para o surgimento do filme da Mulher Maravilha ou das acusações contra alguém como Weinstein. Portanto, que o Globo de Ouro faça valer a realidade de hoje, cada vez mais distante da obra de Atwood.

