Projeto de dança foca em cadeirantes

Dance bem, dance mal, dance sem parar. Dance bem, dance mal, sem saber dançar”. O trecho da música “Dancin Days”, composta por Nelson Motta e Rubens Queiroz, e gravada pelo grupo As Frenéticas em 1978, já define um dos principais fundamentos desta manifestação artística: todos podem dançar. Independente da idade, cultura, sexo, ou até das condições de mobilidade, qualquer um tem potencial para se tornar um dançarino, principalmente se tiver instrução profissional e praticar.

Pensando nisso, a Secretaria de Cultura e Turismo de Americana lançou ao professor de dança Wellington Negrão um desafio: além de realizar o projeto “Sintonia da Dança”, que ocorre há cinco meses do CCL (Centro de Cultura e Lazer) Poeta António Zoppi, com mais de 100 alunos, ele será responsável por um projeto de dança inclusiva para cadeirantes. As aulas serão gratuitas e semanais, realizadas no CCL, com vagas para 20 cadeirantes com acompanhantes. Os interessados em participar devem preenchem o formulário na sede da pasta, que também está localizada no CCL, a partir do próximo dia 1º de agosto. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, e o prazo para as inscrições é até o dia 31. No ato da inscrição, os interessados deverão escolher entre as aulas às quartas ou sextas-feiras, nos horários das 17h, 18h30 ou 20h. Haverá apenas uma turma, e as aulas serão ministradas no dia e horário de preferência da maioria dos inscritos.

Negrão explica que as aulas para cadeirantes adaptarão as técnicas de dança para a realidade de mobilidade dos participantes. O objetivo do projeto é promover a inclusão social e trazer melhorias para a saúde e bem-estar dos dançarinos. “Muitas vezes, essas pessoas acabam restritas às suas casas, e não fazem nenhuma movimentação. Existem casos de pessoas cadeirantes que se tornam até obesos por conta disso, ou até desenvolvem problemas de artrose. Uma vida sedentária para quem tem mobilidade ‘normal’ já é difícil, e para quem é cadeirante, é ainda mais complicado. Porém, se você faz qualquer tipo de atividade, já ajuda na coordenação motora, além de ter benefícios sociais e até psicológicos”.