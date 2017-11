Ellen Page revela ter sofrido assédio nas gravações

Em meio a onda de acusações de assédio sexual em Hollywood, Ellen Page resolveu contar as violências que sofreu na indústria do cinema. A atriz, que atuou em X-Men: O Confronto Final aos 18 anos, fez acusações contra o diretor do filme, Brett Ratner, no Facebook, nesta sexta-feira, 10.

Page relatou que, durante um teste de elenco, Ratner disse para uma mulher dez anos mais velha que ela: “Você deve fodê-la para fazê-la perceber que ela é gay”. “Eu sabia que eu era gay, mas não sabia, por assim dizer. Eu me senti violada quando isso aconteceu. Olhei para os meus pés, não disse uma palavra e assisti ninguém mais fazer algo. Eu continuei a observá-lo no set, dizer coisas degradantes para as mulheres. … Eu tinha dezoito anos e não tinha ferramentas para saber como lidar com a situação”, desabafou a atriz. Foto: Divulgação-IMDB

Ellen afirma que dois anos antes, já tinha sofrido assédio sexual. “Quando eu tinha dezesseis anos um diretor me levou para jantar (uma obrigação profissional muito comum). Ele acariciou minha perna debaixo da mesa e disse: ‘Você tem que fazer o movimento, eu não posso’. Eu não fiz o jogo e tive a sorte de me afastar dessa situação. Foi uma revelação dolorosa: minha segurança não estava garantida no trabalho”.