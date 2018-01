Ellen DeGeneres faz piada após ser acusada de conspiração por filho de Trump

A apresentadora Ellen DeGeneres respondeu em tom de piada à insinuação de Eric Trump, filho mais velho do presidente Donald Trump, de que ela faz parte do Deep State, que seria uma conspiração contra o governo do atual presidente norte-americano.

“Qual filho é o Eric e o que é Deep State?”, questionou Ellen. “Se isso ficar perto de Dollywood (parque de diversões no sudeste dos EUA), sim, estou dentro”, brincou.

A apresentadora continuou: “Fico honrada em saber que você me acha tão importante, mas eu não faço parte do Deep State. Eu não tenho tempo”. Ellen brincou que tem “reuniões da agenda gay às segundas-feiras”, “brunch Illuminati com a Beyoncé às quartas” e, aos fins de semana, ela e a mulher, Portia de Rossi, estariam “tentando desesperadamente ter um bebê”.