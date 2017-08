Educação no trânsito é tema de peça apresentada nos Cieps

Neste mês de agosto, os Cieps (Centro Integrado de Educação Pública) de Americana recebem apresentações da peça “Vias Amigas”, com a Cia Troupe Trotte e direção de Hugo Vidal. A atração aborda a educação no trânsito , com o objetivo de contribuir com a formação crítica das crianças. As apresentações acontecem a partir do dia 15 de agosto, são gratuitas e abertas ao público. Foto: Imprensa/Divulgação

A história da peça se passa na Cidade do Bom Trânsito, onde todos são felizes e respeitam uns aos outros. Os carros andam sem nenhum tipo de problema, respeitando assim, os pedestres. Além disso, desde pequenos os cidadãos da Cidade do Bom Trânsito aprendem sobre conceitos de cidadania, educação, transporte e principalmente sobre as leis trânsito, além da preservação do meio ambiente, pois a cidade é limpa, com as ruas ornadas com bonitas caçambas decorativas de lixo. Outra questão importante é o tratamento respeitoso que os ciclistas da cidade possuem, pois todos pedalam corretamente com capacete e buzina, respeitando as leis.

Confira a programação: