Edson Celulari completa 60 anos e recebe homenagem do filho

O ator Edson Celulari completou 60 anos de idade nesta terça-feira, 20, e recebeu homenagens de seus familiares nas redes sociais.

Enzo, seu filho com a atriz Claudia Raia, publicou: “Dia do melhor pai, amigo, conselheiro. Do meu maior guerreiro! Que esse seu novo ano venha ainda mais repleto de luz, de harmonia, de novas conquistas e, principalmente, de saúde, muita saúde”

“Enquanto isso, nos resta continuar celebrando a sua vida! Sessentão!”, concluiu.

Sua mulher, Karin Roepke, também lembrou a data e publicou momentos da festividade em seus stories.

“Eu comemoro o amor, a paixão, a saúde, a paz e a harmonia em sua vida. Feliz aniversário, meu amor! Que seja um lindo ciclo de realizações e descobertas. Você merece toda a felicidade do mundo. Eu te amo”, disse.