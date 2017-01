Documentário sobre Carrie Fisher e Debbie Reynolds estreia no Brasil dia 9

Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds, documentário original da HBO sobre as atrizes, vai estrear no Brasil na segunda-feira, 9 de janeiro, às 22h, no canal HBO.

O filme deve contar a história do relacionamento familiar complicado, bem como detalhes da vida de escritora de Carrie Fisher e de sua mãe, Debbie Reynolds – uma lenda de Hollywood cheia de excentricidade.

LEIA TAMBÉM: Livros exploram personagens da nova produção de Yates e J.K. Rowling

Bright Lights foi exibido em vários festivais importantes de cinema no mundo todo, como os Festivais de Cannes em 2016, de Telluride e o de Nova York.

A sinopse divulgada pela HBO é a seguinte: “Carrie Fisher e Debbie Reynolds moravam no mesmo complexo em Beverly Hills. A dama de 83 anos ainda interpretava em Las Vegas, mas a atuação cobrava seu preço. No longa, as reações de Carrie sobre os trabalhos da mãe são ao mesmo tempo hilárias e comoventes. Dirigido por Alexis Bloom e Fisher Stevens, Bright Lights apresenta também filmes da família que mostram o antigo mundo de Hollywood.”

Segundo a emissora, após a estreia na televisão no Brasil, todos os documentários da HBO ficam disponíveis na HBO GO, a plataforma digital, para os assinantes das operadoras participantes. A HBO GO pode ser acessada pelo site www.hbogo.com.br, baixando o aplicativo em um dispositivo móvel (com iOS ou Android) ou no Xbox 360 (para usuários do Xbox Lives).

LEIA TAMBÉM: A comunicação como processo interno e enriquecedor