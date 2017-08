Diretor regional fala sobre novo Sesc da região central

Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc

O que lhe chama mais atenção no novo prédio?

A localização é extraordinária – em uma região icônica de São Paulo, entre o Anhangabaú e a Praça da República, há poucos metros do Teatro Municipal. No prédio, as rampas também são especiais, porque oferecem fácil circulação e garantem rotas de fuga em situações de emergência. Outro detalhe importante é o prédio ser todo envidraçado, o que deixa o visual externo bastante atraente para a região.